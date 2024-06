VÍDEO: Show de Henry Freitas é interrompido após tiros no meio da multidão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um show junino, do cantor Henry Freitas, foi paralisado após o artista ser surpreendido com tiros no meio do público, na madrugada da quinta-feira (20), em Pacujá, no estado do Ceará.

Um membro da equipe do cantor o avisou pelo ponto eletrônico em seu ouvido, logo depois, o show foi paralisado. A banda parou de tocar e Henry Freitas correu da passarela do palco.

Após isso, o público presente no show foi avisado e orientado a deixar o local com calma e segurança. De acordo com o portal Léo Dias, dois homens foram atingidos por tiros de arma de fogo no Centro da cidade de Pacujá.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi devidamente acionada para atender a ocorrência. A Delegacia Municipal de Pacujá está investigando o caso.

ASSISTA:

Fonte: Bnews