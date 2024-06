Vídeo: lutador de MMA tem pedido de casamento negado durante evento; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A participação do lutador tcheco Lukas Bukovaz no torneio de MMA “Clash of the Stars” foi mais traumática do que ele poderia imaginar. Ele sofreu duas derrotas, uma profissional e uma pessoal. Além de perder para Jan Honzi, Lukas teve seu pedido de casamento negado pela namorada dentro do ringue.

Logo após a luta, Bukovaz convidou a moça para dentro do octógono e se ajoelhou, mostrando o anel para oficializar o pedido de casamento. Imediatamente a moça mostra seu desconforto com a situação.

Diante de mais de 20 mil pessoas que estavam no ginásio, a moça negou o pedido, deixando o lutador constrangido.

“Com base em tudo o que aconteceu, acho que provavelmente não. Eu acho que não”, respondeu a namorada.

Após o episódio, a moça teria dito que Lukas Bukovaz teria traído ela com uma atriz. O lutador negou a traição.

