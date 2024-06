Três homens são presos com arsenal de armas de fogo no Amazonas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Três homens, de 23, 26 e 28 anos, foram presos em posse de um arsenal com 10 armas de fogo, munições e entorpecentes, na madrugada desse domingo (23), no município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, uma equipe da Força Tática estava em operação no município, quando recebeu denúncia anônima informando sobre a localização de suspeitos fortemente armados com armas longas, na rua Raimundo Barbosa Rodrigues, no bairro Monte Castelo I.

No local, os policiais militares notaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir pulando um muro que dava acesso ao quintal de uma propriedade. O suspeito foi alcançado e abordado ao tentar entrar em um dos imóveis da região.

Durante revista, os PMs encontraram um revólver na cintura do homem. Dentro da propriedade, a Força Tática visualizou outro homem manuseando e armazenando material entorpecente. Ao serem questionados sobre os armamentos apontados na denúncia, a dupla informou que um grupo teria saído do local recentemente, levando as armas de fogos para o ramal ZF9.

Após solicitação de reforço de outras equipes da Força Tática, os policiais militares foram até o ramal. Do lado de fora da residência, a equipe policial visualizou uma mochila no interior do imóvel e, próximo a ela, várias espingardas. Dentro da mochila, foram localizadas mais armas, munições e entorpecentes.

No total, foram apreendidas 10 armas de fogo, sendo quatro espingardas, duas de calibre 28, uma de calibre 20 e uma de calibre 16; um rifle calibre 22; duas escopetas, sendo uma de calibre 20 e outra sem calibre definido; uma garrucha calibre 36; e dois revólveres calibre 38; além de 42 munições deflagradas e não deflagradas de calibres 38, 380, 28, 16, 32, 20, 12 e 36.