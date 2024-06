Socorro realiza Seminário para debater crise hídrica e grandes inundações no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Acre tem enfrentado uma situação hídrica extremamente volátil, alternando entre períodos de seca severa e inundações devastadoras. Essa dualidade hídrica causa enormes prejuízos para a população, resultando em perdas materiais significativas, problemas sanitários graves e impactos econômicos profundos. Por isso, a deputada federal Socorro Neri realiza na quinta-feira, 27, um Seminário para debater tais questões.

O Seminário é realizado no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, propondo a realização de um seminário para discutir a grave crise hídrica no Acre. O evento, intitulado “Recursos hídricos no Acre: entre a seca extrema e inundações catastróficas – buscando resiliência e sustentabilidade”, tem como objetivo abordar os sérios desafios de seca e enchentes que afetam a região.

Anúncios

Socorro Neri destaca a urgência de discutir a crise hídrica no Acre, dado o cenário de alternância dramática entre seca extrema e inundações catastróficas. Essas condições extremas expõem a população a riscos significativos, tornando crucial a elaboração de estratégias que englobam tanto a prevenção quanto a resposta rápida a esses eventos.

“O seminário visa fortalecer a capacidade de adaptação e resiliência das comunidades locais e do estado como um todo, promovendo uma abordagem integrada e resiliente por parte das políticas públicas e da gestão institucional. A instabilidade climática do estado exige uma resposta coordenada e integrada das políticas públicas e das instituições responsáveis pela gestão de crises”, frisou.

Com uma perspectiva multidisciplinar, o seminário pretende oferecer uma visão abrangente dos desafios e soluções para a crise hídrica no Acre. A expectativa é que as discussões contribuam para a criação de políticas mais eficazes e ações coordenadas, promovendo a sustentabilidade e o bem-estar da população.