SENAI/AC oferta curso técnico em Sistemas de Energia Renovável

O SENAI/AC está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, com o objetivo de formar profissionais na área para trabalhar no planejamento, controle e execução de projetos de instalação, operação, montagem e manutenção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de fontes renováveis.

Essa área tem alta demanda por novos profissionais no mercado de trabalho e oferece uma alta taxa de empregabilidade, com uma média salarial de R$ 3,5 mil, podendo chegar a mais de R$ 10 mil.

Para concorrer a uma das 40 vagas disponíveis, os interessados devem ter no mínimo 18 anos e ter concluído o Ensino Médio. O curso terá uma carga horária de 1.200 horas, com previsão de início das aulas em agosto no Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai, situado no Distrito Industrial de Rio Branco.

O edital de seleção para o processo seletivo está disponível no site senaiac.org.br. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (68) 99985-3937.

Assessoria Sistema FIEAC