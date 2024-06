Rio Branco e Humaitá devem receber R$ 400 mil pela 1ª fase da Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No Campeonato Brasileiro da Série D, as equipes do Rio Branco e Humaitá, ambas do Acre, devem receber R$ 400 mil cada pela participação na primeira fase da competição. Essa premiação é igual para todas as 64 equipes que disputam o torneio.

Além disso, os finalistas terão um prêmio maior, no valor de R$ 1,2 milhão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) investirá cerca de R$ 110 milhões no total, incluindo custos como transporte, hospedagem, alimentação, arbitragem e dopagem para a realização das partidas.

Anúncios

Aqui estão as cotas financeiras por fase da Série D em 2024:

Primeira fase (cota de participação): R$ 400 mil (64 clubes)

Segunda fase: + R$ 150 mil (32 clubes)

Oitavas de final: + R$ 150 mil (16 clubes)

Quartas de final (jogo de acesso): + R$ 150 mil (4 clubes)

Semifinais: + R$ 150 mil (4 clubes)

Final: + R$ 200 mil (2 clubes)

Com informações da CBF