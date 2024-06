Receita apreende mais de 12 mil toneladas de manganês que iriam para a China

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Receita Federal apreendeu cerca de 12 mil toneladas de minério de manganês no município de Santana, distante cerca de 17 quilômetros de Macapá (AP).

A ação foi realizada com a Agência Nacional de Mineração (ANM), Capitania dos Portos do Amapá e a Polícia Federal (PF). A carga foi interceptada durante uma ação entre a Seção do Despacho Aduaneiro da Alfândega de Belém (Sadad) e a Receita Federal Amapá.

As cargas seriam destinadas à China e estavam em processo de exportação quando foram retidas. Ainda de acordo com a Receita, durante a análise da documentação apresentada foi identifica inconsistências que levaram à descoberta da fraude.

Entre as principais evidências estava a diferença entre a documentação fornecida pelas empresas e as imagens de satélite em tempo real, que revelaram a inexistência de atividade minerária nos locais declarados como origem do minério.