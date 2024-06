Rapper Oruam é impedido de fazer show em Portugal e levanta questionamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O rapper Oruam, de 23 anos, relatou em suas redes sociais que foi impedido pela polícia portuguesa de fazer uma apresentação no país europeu. Oruam realizou dois shows em Portugal esta semana, de acordo com sua agenda, e esta apresentação que foi impedida pela polícia, seria o seu terceiro show nessa nova passagem do rapper pelo país. Em seu Instagram ele compartilhou um vídeo que mostra policiais abordando sua equipe.

Após o vídeo em que relata que foi impedido de realizar a sua terceira apresentação em Portugal, Oruam compartilhou uma foto sorrindo e mostrando os dentes de ouro, com o questionamento: “Será pq eles me odeia?”. Nem Oruam nem sua equipe relataram por qual motivo a sua equipe foi abordada pela polícia portuguesa e nem os motivos pelos quais ele foi impedido de realizar a sua apresentação. Oruam é filho de Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho.

Em março deste ano, Oruam também esteve em Portugal para uma série de shows e foi abordado pela polícia. No entanto, naquela ocasião, a abordagem ocorreu após seu show, enquanto ele e a equipe realizavam compras em um shopping local. O rapper fez um vídeo relatando o momento e se disse revoltado com a situação. “Fui comprar aqui no shopping de Portugal. Os polícias falaram que nós tínhamos que acompanhá-lo. Parei o shopping. Brabão que eles vão nos oprimir”, escreveu à época.

No final de março, durante um show no festival Lollapalooza, Oruam fez uma homenagem ao pai, Marcinho VP, quando exibiu uma camiseta com a foto dele estampada com a frase “LIBERDADE”, em letras garrafais. Após o evento o rapper foi criticado, então fez um desabafo sobre a falta que sente do pai. “Minha vida é assim desde que sou uma criança. Não tenho uma foto sequer com meu pai, e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai”.