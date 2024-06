Piloto acreano reassume liderança da Fórmula Delta, em Interlagos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesse final de semana foi disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a 4ª etapa da temporada 2024 da Fórmula Delta. Pedro Antunes marcou presença e encerrou a rodada subindo ao pódio na categoria PRO, destinada aos pilotos já experientes no automobilismo.

O acreano realizou na sexta-feira (21) dois Treinos Livres, marcando o tempo mais rápido no primeiro. Já no sábado, o jovem se classificou na sétima colocação, mas uma punição o fez largar em décimo.

Escalando o grid na Corrida 1, também realizada no sábado, Antunes chegou na quinta posição. Encerrando a etapa no domingo foi disputada a Corrida 2, onde o piloto largou da segunda colocação em decorrência do grid invertido para o Top 6 da primeira prova.

Pedro tinha um ótimo rendimento e brigava pela vitória até se ver envolvido em dois incidentes que acabaram danificando seu carro e, consequentemente, fazendo com que o mesmo perdesse rendimento. Mesmo com o prejuízo, ele conseguiu concluir a corrida e conquistou a segunda posição em sua categoria.

Com os pontos somados no final de semana, Pedro Antunes reassumiu a liderança do campeonato PRO com 104 pontos e continua na briga do campeonato Geral, na terceira colocação, com 75 pontos.

A próxima etapa será disputada também em Interlagos nos dias 19, 20 e 21 de julho.

CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA PRO APÓS 4 DE 8 ETAPAS

Pedro Antunes – 104 pts

Enzo Caporale – 100 pts

Rodrigo Rocha – 94 pts

João Simonsen – 83 pts

Pedro Selmer – 71 pts

Samuel Damin – 70 pts

CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA GERAL APÓS 4 DE 8 ETAPAS

Pietro Mesquita – 110 pts

Enzo Caporale – 84 pts

Pedro Antunes – 75 pts

Rodrigo Rocha – 73 pts

João Simonsen – 60 pts

Firás Fahs – 55 pts

Pedro Selmer – 46 pts

Pietro Nalesso – 34 pts

Dudu Ferraz – 27 pts

Domenico Largura – 24 pts

Christian Helou – 22 pts

Samuel Damin – 21 pts

Maria Nienkotter – 12 pts

Yassin Aboobakar – 03 pts

CALENDÁRIO DA TEMPORADA 2024 DA FÓRMULA DELTA

Etapa 1 – 13 e 14 de abril

Etapa 2 – 04 e 05 de maio

Etapa 3 – 25 e 26 de maio

Etapa 4 – 22 e 23 de junho

Etapa 5 – 20 e 21 de julho

Etapa 6 – 07 e 08 de setembro

Etapa 7 – 12 e 13 de outubro

Etapa 8 – 21 e 22 de dezembro