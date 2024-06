Paratletas acreanos conquistam ouro, prata e bronze em campeonato de bocha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A delegação acreana com 26 paratletas no Campeonato Regional Norte de Bocha, organizado pela Associação Nacional de Desportos para Deficientes (Ande), representou na última semana, no Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho (RO), o Centro de Apoio as Pessoas com Deficiência Física do Acre (Capedac) e a Associação Paradesportiva Acreana (APA).

A competição reuniu 40 atletas da região e os acreanos conquistaram 2 medalhas de ouro, 2 de prata e uma de bronze. A vitória definiu vaga para o Campeonato Brasileiro de Bocha, que será realizado no mês de dezembro, em São Paulo (SP).

Medalhista de ouro, Ricardo Campos, que tem paralisia cerebral, garantiu vaga para o campeonato nacional da modalidade. “Cada competição tem um significado; é uma coisa muito maravilhosa, porque, além de ter conseguido ser campeão em Porto Velho, a gente conseguiu a vaga para ir para o Brasileiro em dezembro. Então não tem preço, cada vez que você vai a uma competição e consegue ser campeão, é a melhor coisa que tem”, comemorou o pai de Ricardo, Clodoaldo.

Ricardo mora em Assis Brasil e conta com o apoio da prefeitura para realizar os treinos na quadra municipal. O atleta já participou de vários campeonatos, inclusive um internacional, tendo competido em Bogotá, na Colômbia.

O governo do Acre, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Juventude (Saej), apoia os paratletas acreanos custeando o deslocamento dos atletas, oferecendo as passagens de toda a delegação. “Já participamos há alguns anos das competições. Neste campeonato tivemos resultados ótimos, com nove atletas que participaram e cinco que foram classificados para Campeonato Brasileiro”, afirmou a representante da pasta, Rakel Thompson Abud.

O paratleta de bocha Emilson Farias foi classificado em segundo lugar na competição, também garantindo vaga para o brasileiro. “O esporte mudou a minha vida; hoje eu vivo pela bocha, dependo da bocha e quero agradecer a toda a nossa equipe, ao nosso governador, que tem dado o maior incentivo para nós, e ao nosso secretário de esporte”, disse.

“O governo do Estado tem investido e apoiado os nossos atletas, sobretudo os atletas paralímpicos, para que participem de competições importantes, seja na região Norte, seja em Brasília, como nós tivemos recentemente. Trouxemos excelentes resultados, e agora nós fomos a Rondônia com nove atletas participar desse evento, com 26 pessoas ao todo, com toda a equipe, e ver a nossa equipe trazendo aí pelo menos 12 medalhas, entre medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, nos alegra muito”, destacou o secretário de Esporte, Ney Amorim.

Confira a classificação dos atletas

Rita de Cassia Albuquerque – APA

Bc 1

Medalha de Prata

Eduardo Alves – APA

BC1

Medalha de Ouro

Ricardo Campos – APA

Bc 3

Medalha de ouro

Emilson da Silva Farias – APA

BC 3

Medalha de Prata

Luis Costa – Capedac

BC4

Medalha de Bronze

2⁰ lugar premiação por equipe

Clube Associação Paradesportiva Acreana – APA