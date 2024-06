Neymar visita a Seleção Brasileira nos EUA: “Estou na torcida”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neymar visitou o elenco da Seleção Brasileira na noite deste domingo (23), em Los Angeles, onde a equipe está concentrada para a estreia na Copa América. Os comandados de Dorival Júnior enfrentam nesta segunda-feira (24) a Costa Rica.

O atacante do Al-Hilal, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, jantou com os jogadores e desejou sorte ao Brasil no torneio continental.

Anúncios

“Foi muito bom rever todos os meus companheiros. Vim dar um abraço neles antes da estreia da Copa América. Desejo toda a sorte do mundo a todos. Fui muito bem recebido, como sempre. São meus amigos. Gosto muito de todos. E voltar a sentir esse clima na Seleção Brasileira é bom demais. Estava com saudade”, disse Neymar ao site oficial da CBF.

O jogador estará na estreia da Seleção Brasileira nesta segunda, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, que fica nos arredores de Los Angeles. Neymar também estará no confronto com o Paraguai, na sexta-feira (28).

“Esse ambiente é maravilhoso. Gosto de estar perto de todo mundo na Seleção, ainda mais prestes a disputar um torneio muito importante. Então, isso tudo junto, sentir esse fiozinho de ansiedade para o jogo, para estreia, é muito bom. Então, esse clima aqui é maravilhoso. Não tem igual”, completou Neymar.