Mulher é morta pelo vizinho por não compartilhar senha do wi-fi

Clebiana Correa Silva, de 41 anos, foi morta a facadas pelo vizinho na tarde desse domingo, 23, porque se recusou a compartilhar a senha do Wi-Fi. O crime aconteceu em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, no setor Vila Cruzeiro.

De acordo com a polícia, Clebiane era natural de Água Azul do Norte e estava morando em Conceição do Araguaia há cerca de 8 anos. A briga com os vizinhos Ivane da Silva e Manoel Edison Flávio da Silva começou no sábado, 22, após a senha de acesso à internet ter sido alterada.

Ainda não há detalhes de como aconteceu o assassinato, mas informações iniciais dão conta de que Clebiana estava sozinha em casa antes do crime.

Após a identificação dos suspeitos, as polícias Militar e Civil iniciaram as diligências e localizaram Ivane, presa em flagrante, poucas horas após o crime. As buscas por Manoel Edison seguem nesta segunda-feira (24).