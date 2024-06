MPAC empossa novo procurador de Justiça no próximo dia 5 de julho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 21, o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, reuniu-se com Almir Fernandes Branco, promovido ao cargo de procurador de Justiça pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Durante o encontro, o procurador-geral reiterou as felicitações a Almir Branco, promovido ao cargo por critério de merecimento. Na ocasião, também foram tratados os preparativos para a posse, que ocorrerá no próximo dia 5 de julho, no auditório do Centro Universitário Uninorte, a partir das 16h.

Anúncios

A posse do procurador de Justiça ocorrerá juntamente com a posse de três novos promotores de Justiça substitutos, aprovados no XIII Concurso para ingresso na carreira na instituição. A cerimônia integra a programação alusiva ao aniversário de 61 anos da instituição, celebrado no dia 26 de julho.

FONTE: MPAC