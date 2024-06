Mailza Assis remaneja cargos comissionados da Segov para outras secretarias

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cerca de 12 alterações de lotação de servidores comissionados do governo do Estado publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira, 24, chamaram a atenção.

Ocorre que todos os remanejamentos de comissionados para outras secretarias são de servidores da Secretaria de Governo (Segov). Os cargos comissionados tiveram suas lotações alteradas para diversas outras secretarias como Saúde, Educação, Agricultura e Turismo.

Os decretos foram assinados na última sexta-feira, 21, pela vice, Mailza de Assis, que era governadora em exercício, mas publicadas apenas no DO de hoje.

Nesta segunda-feira, com a viagem de Gladson à Europa e de Mailza, que cumpre agenda em Belém, e do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, que também está fora do Acre, quem assume o governo é a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari.