James dá duas assistências e comanda vitória da Colômbia sobre o Paraguai

Comandada por James Rodríguez, a Colômbia venceu o Paraguai por 2 a 1, nesta segunda-feira (24), no NRG Stadium, pela primeira rodada do grupo D da Copa América.

O meia do São Paulo foi o nome da partida. Ele jogou durante 93 dos 100 minutos de bola rolando e deu as duas assistências para os gols colombianos, que foram marcados por Muñoz e Lerma. Enciso descontou para o Paraguai.

A Colômbia ainda teve um pênalti anulado após revisão do árbitro no VAR em nova jogada envolvendo James. Após o cruzamento do camisa 10, Mina caiu na área e a penalidade foi marcada pelo árbitro, que anulou a marcação após ser chamado e não interpretar o lance como faltoso.

A Colômbia chegou aos três pontos e assumiu a liderança provisória do grupo D. O Paraguai segue com zero e está em último. Brasil e Costa Rica se enfrentam ainda hoje pelo outro jogo da chave.

As duas seleções voltam a campo na próxima sexta-feira (28). A Colômbia encara a Costa Rica, às 19h (de Brasília). O Paraguai, por sua vez, pega o Brasil, às 22h.

Como foi o jogo

A Colômbia foi a campo com: Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez e Mojica; Lerma, Richard Ríos e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Borré. O Paraguai teve como titulares: Acosta; Velázquez, Balbuena, Alderete e Espinoza; Benítez, Villasanti e Cubas; Almirón, Enciso e Arce.

A partida começou complicada para a seleção colombiana e James Rodríguez. Apesar da maior posse de bola, os colombianos pouco finalizaram, e o camisa 10 quase não teve espaço. O Paraguai, por outro lado, levou perigo quando se lançou ao ataque, mas sem efetividade.

James mudou o jogo com duas assistências. O jogador do São Paulo precisou de dois cruzamentos para ajudar a Colômbia a ir para o intervalo vencendo por 2 a 0. No primeiro deles, aos 31 minutos, encontrou Muñoz livre na segunda trave para completar para as redes. No segundo, aos 41, bateu falta com precisão na cabeça de Lerma, que desviou no cantinho.

A partida voltou equilibrada, e o Paraguai conseguiu encostar no placar. A seleção paraguaia voltou mais ligada na etapa final e passou a dar mais trabalho para a Colômbia, apertando a marcação e ficando mais com a bola. O gol saiu aos 23 minutos, quando Sosa recebeu pela esquerda e cruzou na área. Enciso apareceu atrás da defesa e completou para diminuir.

A Colômbia acordou com susto tomado. A seleção de James Rodríguez passou a levar perigo e teve até chance de matar o jogo em um pênalti marcado pelo árbitro Dario Herrera após Mina cair em disputa de bola com Velázquez na área. Ele, no entanto, foi chamado pelo árbitro de vídeo e anulou a marcação após não interpretar o lance como faltoso. O Paraguai tentou uma pressão final, mas não conseguiu o empate.