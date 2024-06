Eddie Murphy revela que Burro do Shrek ganhará filme

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Eddie Murphy deu uma excelente notícia para os fãs de Shrek. O ator revelou, durante entrevista ao portal Collider, que um spin-off do filme do ogro verde está sendo desenvolvido e vai focar na história do Burro. O humorista, que é o responsável por dar voz ao personagem, ainda disse que o quinto filme do universo já está sendo feito.

“Começamos a fazer Shrek 4 ou 5 meses atrás. Eu fiz isso, gravei o primeiro ato, e vamos terminar esse ano. Shrek está saindo e o Burro terá seu próprio filme. Faremos Burro também. Então, vamos fazer um Shrek e um [filme] do Burro”, confirmou Murphy.

Anúncios

O ator foi o responsável por dublar o Burro desde o primeiro filme de Shrek, lançado em 2001. Ele comentou sobre uma possível data para o lançamento da produção e afirmou que o spin-off será feito posteriormente.

“Não, não ao mesmo tempo. Comecei a gravar Shrek, acho que será lançado em 2025, e a seguir faremos um Donkey”, explicou, quando questionado se estaria gravando os dois projetos simultaneamente.

Burro que inspirou personagem de Shrek está doente e precisa de doação

Shrek estreou em 2001 e apresentou alguns dos personagens mais queridinhos do mundo das animações, como o Burro. O que nem todos sabem é que ele é inspirado em um animalzinho de verdade, que se chama Perry e agora precisa de ajuda para custear problemas de saúde.

Morador de uma fazenda de burros chamada Park Barron Donkeys, na Califórnia (EUA), ele completou 30 anos e sofre com problemas de saúde decorrentes da idade avançada — visto que eles vivem entre 30 e 35 anos.

A organização que cuida de Perry pede ajuda para custear as despesas de Perry, que envolvem tratamentos para artrite e a síndrome de Cushing equina, doença endócrina que causa distúrbios hormonais. Além disso, também pedem ajuda para sustentar outros dois animais que residem com ele: Buddy e April.

De acordo com a cuidadora Jenny Kiratli revelou ao Washington Post, cada burro gasta cerca de US$ 40 mil por ano. Após uma campanha, a comunidade local chegou a alcançar cerca de US$ 5 mil em doações.