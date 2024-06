Dupla é presa e condenada a mais de 12 anos de prisão no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Patrícia da Silva Roca e João Vitor Nascimento Batista foram condenados a mais de 12 anos de prisão pelo crime de integrar organização criminosa. A decisão é da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Rio Branco. As informações da TV 5.

O magistrado julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC). Cada um dos réus terá que cumprir 6 anos, 9 meses e 20 dias de prisão.

A dupla, segundo o processo, faz parte de uma organização criminosa. Os réus foram presos na operação batizada de “Taxa Oculta”. A ação policial foi deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

O foco dos agentes da DRACO era prender membros de uma organização criminosa que extorquia comerciantes na região do centro da cidade. Segundo a investigação, os membros da organização criminosa cobravam taxa dos comerciantes, com o valor variando de acordo com a movimentação do comércio.

Ainda na decisão, o magistrado negou o pedido de revogação de prisão de João Vítor Batista e concedeu prisão domiciliar com monitoramento para Patrícia Roca em razão de problemas de saúde. A defesa pode recorrer da decisão.