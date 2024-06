Detento coordena sequestro de médica em Belém, no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um preso do Complexo de Gericinó coordenou um sequestro em Belém, no Pará, nesse domingo (23). Com a ajuda da Polícia Civil do Rio, a polícia paraense conseguiu libertar a vítima.

A médica foi sequestrada quando saía de um show. O namorado da vítima recebeu um telefonema pedindo resgate e chamou a polícia.

Anúncios

As investigações levaram os policiais até o cativeiro na cidade de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Quando os policiais chegaram ao local, um dos sequestradores trocou tiros com os agentes, foi baleado e morreu. Além dele, dois homens e duas mulheres, que também tomavam conta do cativeiro, foram presos em flagrante.

A polícia não divulgou o nome do preso que coordenou o crime, mas confirmou que ele é paraense, chefe de uma quadrilha de sequestradores do Pará. O criminoso estava escondido no Rio e foi preso em abril deste ano.

Na manhã desta segunda-feira (24), agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) realizavam uma grande operação no Instituto Muniz Sodré, onde o preso estava.

Ele foi levado para prestar depoimento na Delegacia Antissequestro (DAS), mas no começo da manhã retornou para o Complexo de Gericinó e foi transferido para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, no presídio de segurança máxima Bangu 1.