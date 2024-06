‘Dança dos Famosos’: Huck critica ‘tribunal da internet’ por polemizar notas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luciano Huck, no “Domingão” de ontem 23, saiu em defesa da atriz Nathalia Dill, após ela participar do júri de artistas do “Dança dos Famosos” no domingo, 16, e ser alvo de muitas críticas nas redes sociais.

A atriz deu nota de 9.9 para o influenciador Juliano Floss, que acabou sendo eliminado com 0.1 de diferença da atração.

“Semana passada , a Nathalia Dill deu 9.9 numa performance, pro Juliano Floss, que eu adoro, mas ela está no direito dela. Eu fico muito incomodado quando esse tribunal sem noção da internet começa a julgar as pessoas porque elas têm opinião, as pessoas têm que ter opinião”, disse.

O apresentador continuou dizendo que as pessoas convidadas para o júri artístico têm total liberdade para opinar.

“Eu queria deixar claro que aqui é um espaço aberto, as pessoas falam o que elas querem, dão a opinião que elas querem, elas mostram seus interesses, suas escolhas, enfim, aqui é um palco com a absoluta liberdade”, ressaltou.

