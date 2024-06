Caseiro diz ter matado mulher a pedido do marido dela em Rondônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um caseiro confessou ter matado uma mulher identificada como Maria José de Jesus Hoffmann, com disparo de arma de fogo no pescoço, na zona rural de Espigão D’Oeste (RO), na última semana de maio. O marido de Maria está sendo investigado por ser o mandante do crime.

De acordo com a polícia que investiga o caso, os suspeitos do crime foram presos nesta última semana. O caseiro confessou o crime e contou que o marido da vítima havia oferecido cerca de 55 mil reais para tirar a vida de Maria.

O caseiro disse que o marido contou que Maria pretendia se separar e ele não queria a separação. Por esse motivo, ofereceu o dinheiro para que o homem cometesse o homicídio, pois não tinha coragem de cometer o crime com as “próprias mãos”.

O marido deu outra versão, negou ser o mandante e disse não ter oferecido dinheiro para matar a esposa. A arma usada no crime pode ser uma das três armas apreendidas na fazenda no dia do crime, mas isso só será comprovado após o laudo da perícia técnica.

A Polícia Civil de Espigão D’Oeste investiga o caso como homicídio. Os suspeitos estão presos provisoriamente, para que as investigações sejam finalizadas.