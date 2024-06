Arraial Cultural na Gameleira será realizado de 16 a 21 de julho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em mais uma edição, o Arraial Cultural, promovido pelo governo do Estado do Acre, acontecerá na Gameleira, em Rio Branco, no período de 16 a 21 de julho deste ano. O evento, organizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), terá a colaboração de 15 secretarias e instituições.

O ponto alto do Arraial Cultural, que nesta edição terá a participação de 16 quadrilhas, sendo dez da capital e seis do interior, será a escolha do Casal Caipira, Casal Mirim e Casal da Diversidade.

Anúncios

O setor de eventos da FEM já organiza a seleção das bandas que irão animar os seis dias de festa na Gameleira. O público também contará com a Barraca das Tradições, a praça de alimentação, que venderá apenas as comidas típicas de arraial, e a Casa de Farinha.

Os palcos Arena dos Folguedos e Saudades do Seringal trarão apresentações de artistas locais e o tradicional bingo. E as crianças terão um espaço com dez brinquedos para se divertir.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, destaca que o governo do Estado apoia a realização de arraiais na capital e no interior, mas o Arraial Cultural da Gameleira é sempre o mais esperado pela população.

“Em 2023, graças às parcerias das várias secretarias e autarquias, fizemos um arraial maravilhoso, muito elogiado pela população. Além da diversidade da programação, da competição estadual de quadrilhas e das inúmeras apresentações culturais, tivemos reforço na área de Segurança. Este ano estamos trabalhando para que seja ainda melhor do que em 2023”, diz Kinpara.