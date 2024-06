Após deixar UTI, Cariúcha agradece carinho e diz: ‘Me recuperando mais’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após deixar a semi UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Cariúcha, 33, gravou um vídeo para agradecer o carinho dos fãs e atualizou o seu estado de saúde.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado pela assessoria de imprensa, a apresentadora atualizou o seu estado de saúde. “Estou gravando esse vídeo aqui para os meus fãs, meus seguidores que estão todos preocupados comigo. Eu não posso falar muito porque me dá falta de ar. Hoje saí da semi UTI, estou viva, graças a Deus. Tirei os miomas”.

Na sequência, ela agradeceu o carinho do fãs e seguidores. “Em breve, estarei aí para falar com vocês, mas continuem orando por mim, porque cada dia que passa estou me recuperando mais. Já saí dos aparelhos e queria muito agradecer muito o carinho dos fãs, seguidores, do SBT e do Fofocalizando”, afirmou ela.

Após expor que logo estará de volta no Fofocalizando (SBT), ela desabafou sobre a saudade do seu trabalho. “Queria mandar um beijo para os meus colegas. Estou com muitas saudades dos meus colegas de trabalho do Léo Dias, das camarareiras. Eu vivo de milagres. Deus tem um propósito na minha vida”, finalizou.