Voz potente do sertanejo: Saiba quem o SBT convocou para substituir Eliana

Antes de decidir aumentar o tempo das atrações comandadas por Celso Portiolli e Patricia Abravanel para preencher o buraco deixado pelo Programa Eliana (2009-2024), Daniela Beyruti convidou uma cantora sertaneja para substituir Eliana Michaelichen nos domingos do SBT: Simone Mendes. O Notícias da TV apurou que a artista gostou da proposta, mas avaliou que ainda não é o momento de virar apresentadora.

A filha número três de Silvio Santos e vice-presidente da emissora admitiu que pensou em uma pessoa do ramo da música para ocupar a vaga deixada pela loira na programação do SBT, mas não quis revelar quem foi a cogitada.

“A primeira coisa que pensei quando a Eliana me disse os planos dela foi: ‘O que colocar?’. Pensei em alguns nomes. Para ser sincera, eu achei uma pessoa que se encaixaria no nosso domingo. Acho que ela passa a nossa energia. Mas hoje ela é inviável. Não é do ramo da televisão, e sim da música”, contou Daniela em entrevista ao F5.

Simone Mendes iniciou sua carreira solo em 2022, após a separação conturbada da dupla que formava com a irmã, Simaria. A sertaneja tem emplacado hits desde então. Ela venceu três prêmios no ano passado por Erro Gostoso: os prêmios Multishow de hit do ano e sertanejo do ano, e o troféu Melhores do Ano do Domingão com Huck na categoria música do ano.

A cantora também tem presença marcante nas redes sociais. Ela acumula mais de 39 milhões de seguidores somente no Instagram, onde divulga seus trabalhos, mostra a rotina da família e diverte os fãs com conteúdos engraçados.

Despedida de Eliana

O último Programa Eliana foi ao ar no domingo (23). A apresentadora não segurou as lágrimas na despedida após 15 anos na emissora. Ela recebeu “boa sorte” de vários amigos e colegas de trabalho, dando a entender que já tem seu futuro definido em outro lugar –O Notícias da TV adiantou que ela tem um projeto guardado a sete chaves na Globo.

Eliana também foi homenageada no Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel. A loira se emocionou muito ao ler uma carta para Silvio Santos, a quem agradeceu por todas oportunidades na emissora.

“Tive o privilégio de ter Silvio Santos como mestre, e esse orgulho levarei para sempre em meu coração e em minha vida. Tudo começou aqui, aos 17 anos de idade. Aqui em sua emissora eu pude crescer, aprender, amadurecer, e voltei depois de um tempo. Ou melhor, depois de 11 anos. Como uma boa filha, retornei. E hoje, completando 15 anos de Programa Eliana, me despeço do SBT com o coração cheio de gratidão e amor”, declarou ela.

Patricia ainda surpreendeu a convidada com um pedido de perdão: “Não sei o que aconteceu aqui no SBT. Mas, em nome do SBT e da minha família, eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou algo que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero pedir em nome da família Abravanel que você nos perdoe”.

“Não sei por onde entrou esse sentimento. Que você vá para esse novo ciclo sabendo que você é amada aqui. E que você saiba que não existe SBT sem Eliana. Nós temos muito carinho, muito respeito. Que você saia de coração limpo”, continuou a herdeira de Silvio Santos.

Por que Eliana vai sair do SBT?

O anúncio da saída da apresentadora foi feito em abril, em um comunicado enviado pela assessoria dela e do SBT. De acordo com a emissora, a decisão foi tomada “de forma mútua e amigável”.

Apesar do rompimento, a artista continuará como madrinha do Teleton –por isso, já voltará ao canal em 8 e 9 de novembro para apresentar o programa de arrecadação para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

A rescisão de contrato aconteceu logo após Eliana ter sido alvo de diversos rumores de que teria sido sondada pela Globo. Ela sempre negou qualquer tipo de negociação com a líder de audiência, mas disse que estava em busca de desafios.

Eliana tem se preparando para migrar para a Globo há alguns anos. No SBT, há quem pontue que isso começou em 2017, quando ela ficou grávida e foi substituída por Patricia Abravanel no comando de seu programa dominical. A loira quase perdeu o domingo. Só não migrou para outro dia da semana porque a filha do patrão também ficou grávida.

Além da “competição” involuntária com Patricia pelo posto de “maior estrela do SBT”, Eliana percebeu nos últimos anos uma perda de prestígio dentro da rede, agravada pela pandemia e pelo afastamento de Silvio Santos, seu “padrinho”.

Essa foi a segunda passagem de Eliana pela rede dos Abravanel, depois de ser lançada na TV como uma das apostas de Silvio durante os anos 1990. Ela recebeu a proposta ao participar do Qual é a Música? (1976-1991) –quando ainda estava no conjunto As Patotinhas.

Eliana fez a transição do público infantil para o adulto quando migrou para Record, onde comandou o Tudo É Possível (2005-2012). Ela voltou para o SBT em 2009 para apresentar o Programa Eliana.