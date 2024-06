Veja a classificação do Brasileirão Série A após os jogos da 11ª rodada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Flamengo, Palmeiras, Bahia e Botafogo estão no topo da tabela, enquanto Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense compõem o Z-4

O resultados das seis partidas realizadas neste domingo (23) mudaram a classificação do Brasileirão Série A, tanto em relação aos clubes que estão no G-4 quando no Z-4.

Os confrontos são válidos pela 11ª rodada. Vale lembrar que o campeonato não vai paralisar por causa da disputa da Copa América 2024 que ocorre até o dia 14 de julho nos Estados Unidos.

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO SÉRIE A

RESULTADOS DOS JOGOS BRASILEIRÃO SÉRIE A – 11ª RODADA

• Bahia 4 x 1 Cruzeiro

• Athletico 1 x 1 Corinthians

• Fluminense 0 x 1 Flamengo

• Red Bull Bragantino 2 x 1 Vitória

• Atlético-MG 1 x 1 Fortaleza

• Palmeiras 3 x 1 Juventude

No sábado (22), a surpresa foi a goleada do Vasco da Gama sobre o São Paulo. Além disso, teve a vitória do Internacional no Grenal e a derrota do Botafogo para o Criciúma fora de casa.

• Criciúma 2 x 1 Botafogo

• Grêmio 0 x 1 Internacional

• Cuiabá 0 x 0 Atlético-GO

• Vasco 4 x 1 São Paulo

Fonte: Blog do Torcedor