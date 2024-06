Ronald Antonucci, hit da Jovem Guarda com Os VIPs, morre aos 81 anos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Morreu no sábado (22) o cantor Ronald Antonucci, aos 81 anos. Ao lado do irmão Márcio (1945 – 2014), ele criou a dupla Os VIPs, que fez grande sucesso na época da Jovem Guarda.

A informação foi confirmada pela família do artista nas redes sociais. “É com grande pesar que a família de Reynaldo Antonucci, o Ronald da dupla ‘Os VIPs’, comunica o seu falecimento nesta madrugada”, diz o texto, que não informa a causa do falecimento.

“Os VIPs interpretaram grandes sucessos na época da Jovem Guarda, tais como ‘A Volta’, ‘Faça Alguma Coisa pelo Nosso Amor’, ‘É preciso Saber Viver’, entre outros”.

Inclusive, a primeira canção citada no comunicado é uma composição de Erasmo e Roberto Carlos. A dupla ainda encantou ao fazer suas próprias versões de músicas dos Beatles, a exemplo de “Menina Linda”, inspirada em “I Should Have Known Better”.

O velório de Ronald Antonucci acontecerá neste domingo (23), às 10h, no Cemitério da Consolação, em São Paulo. O sepultamento está marcado para o mesmo local, às 14h.

No Instagram, o sobrinho e filho de Márcio, Bruno Antonucci, prestou a última homenagem ao tio. “Foto feita em 2012, primeira e única vez que pude fotografar os dois no palco. Saber que meu tio Ronald nos deixou é triste, mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado. Te amo, Roninha. Cuida da gente daí de cima com o meu pai”, publicou.