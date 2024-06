Juliana Vellegas faz declaração de amor a namorado recém assumido: “Por onde estava esse tempo todo?”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A criadora de conteúdo Juliana Vellegas publicou para seus 234 mil seguidores no Instagram, neste domingo (23), uma declaração de amor ao namorado que assumiu publicamente há uma semana, o pecuarista Dilermando Novais.

Em uma collab (publicação em parceria), Dilermando escreveu um verso bíblico fazendo menção à parceria e cumplicidade do casal: “Valem mais dois juntos do que um sozinho, pois o esforço de dois consegue melhores resultados. Se caírem, um ajuda a levantar o outro, ao passo que, se cai o que está só, não tem ninguém para o levantar”, dizem os versículos de Eclesiastes.

Anúncios

Vellegas comentou a publicação, que é acompanhada de uma foto do casal, ressaltando qualidades no relacionamento que nunca tinha experimentado antes.

“Você me apresentou um relacionamento que eu pensava não existir. O amor recíproco, cuidadoso, gentil e sem brigas… Meu Deus, a gente não briga, como assim?! Desculpa por te perguntar a cada minuto: Você não vai brigar comigo?! Vou finalizar aqui com o que eu te pergunto todos os dias: Por onde você estava esse tempo todo que me deixou aqui sozinha?”, escreveu.

Em maio de 2023, Juliana Vellegas anunciou sua separação do médico Marcos Santana, com quem tem dois filhos e conviveu por 13 anos.

Ao falar sobre o fim do casamento, à época, ela destacou que ambos passaram por anos de muitas conquistas, alegrias e dificuldades, assim como qualquer outro relacionamento, mas afirmou que o ex-casal preservaria o respeito e a paz. “A partir de agora somos ligados apenas pelos nossos filhos. E é por eles que vamos manter uma relação de respeito e paz entre ambos”, esclareceu Vellegas, que ganhou apoio de seus seguidores.