Grupo O Barulho do Acre promove 1º Festival de Teatro OBA

Tem espetáculos teatrais na agenda cultural de Rio Branco, para a próxima semana. O Festival de Teatro OBA estreia nos palcos com quatro apresentações que ocorrem nos dias 24, 25 e 26 de junho, de segunda a quarta-feira. A entrada será gratuita e toda a programação está disponível no perfil @obarulhodoacre no Instagram.

Intitulado com a sigla do grupo acreano de teatro e música, O Barulho do Acre (OBA), o Festival conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, via projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). No apoio estão a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e a Federação de Teatro do Acre (FETAC).

Serão três espetáculos do grupo O Barulho do Acre e mais um convidado do grupo Macaco Prego da Macaca Colorida. Todos terão momentos de conversa com a plateia, após as apresentações.

Na programação de abertura, dia 24 (segunda-feira), a peça Uma História de Amor (grupo OBA) será voltada a estudantes da escola Clícia Gadelha, logo pela manhã, às 7h. Demais apresentações ocorrerão no palco do Cine Teatro Recreio.

Como contrapartida social, 60% do quantitativo de público será destinado a estudantes de escolas públicas. Além disso, atendendo a medidas de acessibilidade, haverá uma intérprete de libras.

OBA tem história

O grupo O Barulho do Acre foi fundado em 2012 e desde então exerce atividades de teatro e música. Seu repertório inclui o espetáculo “Uma História de Amor” em que a atriz, Sandra Buh, cria uma dramaturgia embalada com canções clássicas brasileiras, uma contação de história a partir do livro de Regina Coeli Renó.

Outro trabalho realizado pelo grupo é “Agreste”, texto de Newton Moreno, com direção de Sandra Buh, dramaturgia sonora de Sandra Buh e Écio Rogério e atuação de Matheus Filgueira. Em 2021, nasceu o novo espetáculo, “Personas”.