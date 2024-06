Em Cruzeiro do Sul, motorista passa direto em rua sem saída e capota carro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um acidente ocorrido na rua do Muru, em Cruzeiro do Sul, acabou com um carro capotado em um fim de rua, na manhã deste domingo (23). Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações de populares, um policial federal que não conhece a cidade dirigia o veículo e entrou na rua Alagoas, que acaba em uma escadaria. O motorista não teria percebido o fim da rua e acabou descendo pela escadaria, capotando o veículo.

O homem foi retirado do carro por populares sem ferimentos. Por volta das 11:30h, o carro foi retirado do local do acidente.