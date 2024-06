Cobra atravessa caminho no Parque Chico Mendes e assusta visitantes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma cobra caninana (Spilotes pullatus) de mais de 2 metros de cumprimento foi vista neste domingo (23) no Parque Chico Mendes, em Rio Branco, cruzando um dos caminhos do parque. A presença do animal, mesmo ocorrendo em ambiente propicio, assustou visitantes.

Um vídeo enviado ao ac24horas mostra o instante em que o animal cruza o caminho, enquanto pessoas fazem fotos e vídeos da travessia. “A gente vem pro Parque Chico Mendes pra ver os bichos enjaulados, mas nunca fora, misericórdia. Tenho pavor, que agonia!”, diz a pessoa que grava o vídeo.

Anúncios

A caninana tem coloração que mesclam o preto e o amarelo e passa a impressão de ser um bicho perigoso. Quando se sente ameaçada por predadores, ela ergue a cabeça, achata a região do pescoço e expõe e movimenta a língua. Com essas ações, ela pode tentar morder o agressor, mas por não possuir veneno, é considerada inofensiva.

Considerada uma serpente muito ágil, a espécie é encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas. Ela também pode ser vista em outros países das Américas do Sul, Central e do Norte. É frequentemente encontrada tanto nas árvores quanto no solo, sendo mais ativa durante o dia.

A caninana pode alcançar mais de 2,5 metros de comprimento e gosta de se alimentar de diversos tipos de presa, em especial pequenos mamíferos. Ela também consome aves e, eventualmente, répteis e anfíbios.

A origem do nome caninana vem do tupi e significa “que tem a cabeça pequena”. Segundo artigos científicos, o nome dado se refere ao tamanho da cabeça do animal em relação à espessura do pescoço, quando este se encontra inchado.

Com informações do Instituto Butantan.

Veja o vídeo: