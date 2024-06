Campeonato Brasileiro: Corinthians arranca empate com o Athletico no apagar das luzes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Corinthians arrancou um empate com o Athletico em 1 a 1 neste domingo (23), na Ligga Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Christian abriu o placar e Cacá empatou nos acréscimos.

O Corinthians empatou aos 46 minutos do segundo tempo, com Cacá. O zagueiro que fez dois gols contra nos últimos três jogos marcou em rebote de cobrança de falta de Garro no travessão.

O empate no fim pode dar uma nova chance para António Oliveira. O técnico segue muito pressionado no comando.

O Athletico levou gol nos acréscimos nos últimos três jogos. Primeiro contra o Flamengo, depois Botafogo e agora o Corinthians.

O Timão segue na 18ª colocação e na zona do rebaixamento, com oito pontos. O Athletico agora é o quinto, com 19.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Cuiabá, quarta-feira, na Neo Química Arena. O Athletico visitará o Cruzeiro, no mesmo dia, no Mineirão.

Athletico larga na frente

O Athletico foi superior ao Corinthians na maior parte do primeiro tempo. O Furacão dominou no início, viu o Timão equilibrar ações e depois terminou a etapa inicial melhor.

O cenário da partida foi claro: o Athletico com a bola e forçando o jogo pelas pontas, enquanto o Corinthians tentou se defender para contra-atacar.