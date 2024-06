Bahia vira sobre Cruzeiro e goleia em jogo com VAR demorado e expulsão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Bahia venceu o Cruzeiro por 4 a 1 de virada, em jogo movimentado na Arena Fonte Nova, neste domingo (23). Gabriel Verón abriu o placar para o Cruzeiro, aos 15 do primeiro tempo, e Thaciano empatou aos 53 da primeira etapa. Estupiñán saiu do banco e, aos 32 do segundo tempo, virou o jogo para o Bahia. Biel ampliou aos 45, e Estupinán fechou a conta aos 51.

O VAR participou bastante do jogo: demorou para confirmar o gol de Verón. No segundo tempo, o árbitro de vídeo recomendou revisão para a expuslão de Marlon após entrada dura em Gilberto.

Com o triunfo, o Bahia foi a 21 pontos e pulou para a segunda colocação do campeonato. O próximo compromisso do Tricolor de Aço é diante do Vasco, na quarta-feira (26) às 21h30, novamente na Fonte Nova.

O Cruzeiro estaciona nos 17 pontos e é o 7º. O time mineiro agora recebe o Athletico no Mineirão, também na quarta-feira, às 19h.