Walter cresce, Cuiabá pressiona no fim, mas só empata com Atlético-GO

Neste sábado, Cuiabá e Atlético-GO empataram sem gols pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, em jogo com destaque para os goleiros Walter e Pedro Rangel.

Com esse resultado, o Cuiabá fica com 11 pontos, na 14ª posição, a quatro pontos do Vasco, que é o primeiro time no Z4. O Atlético-GO aparece em 16° lugar, com nove. O Dragão pode, ainda, terminar o dia na zona do rebaixamento caso o Vasco vença o São Paulo.

O Cuiabá volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Corinthians. A bola rola às 2o horas (de Brasília), na Neo Química Arena. No mesmo dia, o Atlético-GO duela com Grêmio, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O jogo

As equipes não protagonizaram um primeiro tempo com grandes chances. Aos cinco minutos, Shaylon tentou, mas Empereur apareceu para fazer o corte antes de Walter aparecer. O Cuiabá respondeu cinco minutos depois com uma finalização forte de Marllon, que parou em defesa de Pedro Rangel. Pouco depois, Pitta tentou de cabeça, mas não conseguiu pegar em cheio.

Por volta dos 30 minutos, Maguinho serviu Shaylon dentro da área, o meia dominou e finalizou em cima de Walter, que defendeu. Em seguida, o Dragão levou perigo à meta do Cuiabá. Shaylon tocou para Luiz Fernando, que chutou cruzado, obrigando o goleiro do Dourado a fazer boa defesa. Depois, Baralhas tentou de longe e o goleiro mandou pela linha de fundo.

No retorno para o segundo tempo, Baralhas teve um desvio perigoso de cabeça e Walter apareceu para defender. Perto dos 15 minutos, Luiz Fernando deu trabalho para o goleiro do time mato-grossense com dois chutes em seguida. Aos 20 minutos, Raylan mandou perto da trave de Pedro Rangel.

Aos 34, Denilson apareceu livre para finalizar da entrada da área e isolou. Pitta ainda tentou, minutos depois. O atacante finalizou de dentro da área e viu Pedro Rangel se esticar para defender. Nos acréscimos, Eliel perdeu chance clara de abri o placar. Derik chegou no fundo, tocou para trás e o atacante, finalizou, sozinho, e mandou para fora.