Violência doméstica, expulsão e tapa na cara: as polêmicas de Nego do Borel

Nego do Borel, 31, se envolveu em uma briga em um bar, na noite desta sexta-feira (21), e levou um tapa na cara de Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita.

Os dois já tinham discutido nas redes sociais. O influencer compartilhou um vídeo desafiando o funkeiro para uma luta. O convite foi feito com provocações, por exemplo, “só bate em mulher”.

Além da briga com Luiz Otávio Mesquita, Nego do Borel coleciona vários acontecimentos polêmicos ao longo de sua carreira. Relembre!

Transfobia

Em janeiro de 2019, a travesti Luisa Marilac o acusou de transfobia. Ela comentou em uma foto do artista, e ele respondeu a chamando de “homem gato”.

Após a repercussão, ele gravou um vídeo se desculpando. Nego chegou a ser vaiado em um show da Anitta, no Rio de Janeiro, após o ocorrido.

Relacionamento abusivo com Duda Reis

Após três anos de namoro, entre idas e vindas, Duda expôs que teve um relacionamento abusivo com Nego do Borel. Ela afirmou que foi agredida pelo funkeiro várias vezes.

A jovem o acusou lesão corporal, violência doméstica, estupro de vulnerável, ameaça e injúria. No mês de setembro, o artista foi indiciado por lesão corporal contra a influenciadora. Nego negou as acusações.

A defesa do cantor afirmou que “ele foi indiciado por lesão corporal devido a perturbações psíquicas, segundo a autoridade policial, e não por agressão física, como a primeira vista parece”, acrescentando que ele iria provar sua inocência.

Agressão contra ex-namorada

Após os relatos de Duda Reis, Swellen Sauer, ex-namorada e ex-assessora de Nego, também denunciou que foi agredida pelo funkeiro. Eles ficaram juntos por cerca de dois anos.

Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, Swellen relatou que chegou a levar um soco do funkeiro na costela. Questionada sobre o motivo de ter demorado para denunciar as agressões, ela se emocionou: “Eu me calei muito na época, eu fiquei mal, eu fiquei doída e doente. Eu era muito dependente dele emocional e financeiramente”.

Comeu dinheiro

Em 2021, em uma festa em Miami, Nego do Borel apareceu em um vídeo comendo uma nota de um dólar, o que causou comentários negativos.

Expulsão de “A Fazenda 13”

Nego do Borel foi expulso de A Fazenda 13 e foi investigado por estupro de vulnerável. O cantor dormiu com Dayane Mello, que estava visivelmente bêbada. Em vídeos que viralizaram na internet, era possível ouvir Day pedindo que ele parasse.

A polícia e advogados da participante foram até a sede do reality e os patrocinadores exigiram a expulsão do artista. Segundo informações recebidas pelo UOL, consulta com o jurídico da Record e a pressão dos patrocinadores pesaram na decisão. A equipe jurídica de Dayane registrou a ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP), local onde acontece o reality. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o advogado apresentou imagens para justificar a ocorrência, além de relatar os fatos.