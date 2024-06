SEE emite carta aberta a servidores com projeção de impacto financeiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre – SEE, divulgou neste sábado (22) o resultado de um estudo técnico que avalia os impactos financeiros da retomada do percentual de 3% de incidência escalonada de em reajustes dos ganhos de servidores da educação estadual.

O documento da secretaria, divulgado como carta aberta aos servidores, detalha o impacto econômico do reajuste na folha da pasta. “Nossas equipes têm se debruçado em cálculos de projeções para a aplicação do percentual de 3% (três por cento) e suas repercussões financeiras nas tabelas de salários, observando seus impactos advindos do crescimento vegetativo do compromisso das despesas de pessoal para os exercícios financeiros de 2024, 2025 e 2026 e, ainda, dos reflexos desses reajustes nas despesas de pessoal dos servidores inativos da educação, que terão a tabela de progressão da carreira como base de aumento”, diz.

A carta assinada pelo secretário Aberson Carvalho destaca ainda que o as informações prestadas no documento são projeções e que, portanto, sua

implementação fica condicionada ao real comportamento da receita, em razão da necessária manutenção do equilíbrio econômico e fiscal do Estado.

“Neste sentido, destacamos que continuaremos com a mesa de negociações aberta a fim de alcançarmos a melhor valorização remuneratória aos profissionais da educação pública estadual, dentro das condições possíveis de serem honradas e que não tragam prejuízos futuros, mantendo o equilíbrio econômico e fiscal do Estado”, conclui o documento.

Veja o documento completo, com o resultado do estudo de impacto financeiro: