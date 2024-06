Samara Felippo recebe avalanche de críticas após atitude com filha; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No final da tarde dessa sexta-feira (21), voltou a circular pelas redes sociais um vídeo polêmico da atriz Samara Felippo e o conteúdo deu o que falar. A postagem em questão, foi feita, originalmente, pela artista, na quarta-feira (19), mas ganhou bastante repercussão nessa última tarde. Na ocasião, a produtora apareceu fazendo uma pequena alteração da música de “parabéns” de sua filha caçula, a Lara, que recém completou 11 anos.

No vídeo, na parte do “com quem será?”, ao invés de Samara permitir que os amiguinhos de sua filha falassem o nome de uma outra pessoa “para se casar com sua filha”, a mãe adaptou a canção para: “Vai depender se a Lara vai querer”. A versão mais feminista da música não agradou a muitas pessoas e os internautas detonaram a Samara Felippo, apontando ser um exagero da parte dela, mexer em algo tão “bobo”, de criança.

Anúncios

“Qual o nível de trauma dessa mulher para ela conseguir problematizar um ‘com quem será’ em uma festa infantil Kkkkk. Não há mais remédio tarja preta que resolva”; “Deprimente”; “Eu sinto pena, na moral. Dá pra ver na feição dela que a saúde mental foi pro saco, uma marmanjona num aniversário de criança sendo mais infantil que a criançada…”; “Ela é mãe narcisista, quer a atenção toda pra si e vai competir sempre com filha. Anos de terapia esperam a guria”; “Imagina conviver com isso?”; “Desnecessário o que ela fez. Isso é só uma brincadeira de crianças, ficou feio o que ela fez”, criticaram usuários das redes sociais.

Na publicação original, feita no perfil de Samara Felippo, a atriz chegou a escrever na legenda do vídeo: “A minha cara no início já diz tudo. Chega de todo mundo definir COM QUEM você vai casar e também SE você quiser casar!!! Desde a infância é isso. Um saco! (…) Chega disso. Parem de alimentar essa cultura. Sim! Eu faço isso em todos os aniversários quando mandam essa música CHATA. Me julguem no 0800. O choro é livre!”.