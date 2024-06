Quatro mulheres aparecem como prováveis vices de Zequinha Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, pré-candidato à reeleição, deverá ter uma mulher como vice na chapa que vai às urnas em outubro deste ano para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Quatro nomes fortes já aparecem como possibilidades na composição.

A empresária Janaína Terças foi anunciada oficialmente nesta sexta-feira,22, pelo presidente municipal do PSDB, Luís Cunha, como pré-candidata a vice de Zequinha. Ela tem o apoio da Associação Comercial do município e da Federação das Indústrias do Acre- FIEAC.

A diretora do Detran, Tainara Martins, é outro nome que aparece nos bastidores numa possível composição de chapa com Zequinha.

A esposa do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, Adelcimar Leite, do Republicanos ,também está entre as cotados para disputar a eleição junto com Zequinha.

A irmã Milca Santos, da igreja Assembléia de Deus, é indicação do senador Alan Rick, do União Brasil, para formar a chapa com Zequinha na disputa pela prefeitura.

Até agora Zequinha não se pronunciou sobre nenhum dos nomes, mas as articulações políticas estão à todo vapor.