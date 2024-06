ONEE é confirmada para 2024 com previsão de mais de 190 mil participantes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a realização da edição 2024 da Olimpíada Nacional de Energia Elétrica (ONEE), a primeira após a instituição da olimpíada como uma iniciativa anual e aberta a participantes de todos os estados brasileiros. As inscrições para estudantes do 8º e do 9º ano das redes pública e particular começam em julho por meio do endereço https://www.onee.org.br/. A ONEE tem como objetivo transmitir informações aos estudantes sobre o uso seguro e racional da energia elétrica, além de contribuir para a criação de uma geração de consumidores conscientes. A edição deste ano será organizada pela EDP Espírito Santo em parceria com o Instituto Abradee, com recursos do Programa de Eficiência Energética gerido pela ANEEL. Estima-se que pelo menos 191 mil estudantes, 9,6 mil professores e 3,1 mil escolas participem da ONEE em 2024. As provas serão realizadas em duas fases e estão previstas para o final de setembro.

Além da distribuição de medalhas, está garantida a entrega de um notebook para o aluno ou aluna com melhor desempenho em cada estado e no Distrito Federal.

Anúncios

Os estudantes agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze na ONEE estarão automaticamente classificados para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte, sem a necessidade de participação na 1ª fase da ONC.

Haverá também uma disputa adicional entre os mais bem colocados de cada estado e do Distrito Federal, totalizando 27 competidores, para a escolha da campeã ou do campeão nacional, que receberá um prêmio adicional.

Os estudantes inscritos também terão acesso a um curso por módulos sobre as melhores práticas do uso de energia, que demonstrará como o uso eficiente da energia tem papel fundamental na sociedade. Entre os assuntos incluídos na formação, estão: introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; e ações de eficiência energética e combate ao desperdício. Nas redes sociais da ONEE, os alunos inscritos também encontrarão vídeos e outros conteúdos de reforço para o aprendizado e o sucesso nas provas. Em caráter piloto, ONEE teve 40 mil inscritos em 2021 e 188 mil em 2022 .