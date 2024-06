Narradora Renata Silveira desativa rede social após ser alvo de críticas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Renata Silveira, narradora esportiva do Grupo Globo, anunciou nesta sexta-feira, 21, o encerramento de sua conta no X, antigo Twitter. A decisão ocorreu após ser vítima de críticas e ataques na rede social. Agora, o único canal oficial da profissional será o Instagram.

“No Twitter, infelizmente, as coisas tomaram uma proporção que não cabe mais. Agora fico com vocês lá no Instagram. Vou fechar a conta por aqui. Por lá vou continuar postando a agenda de jogos e trocando mensagens com vocês. Minha conta oficial a partir de hoje vai ser apenas no Instagram”, anunciou Renata em comunicado aos seguidores.

Anúncios

Mais cedo, ainda na sexta-feira, a narradora foi atacada após um jogo entre Internacional e Corinthians. Na ocasião, um internauta criticou a narração de Renata, mesmo ela não tendo participado da transmissão. “Não sei o que foi pior hoje, o time do Corinthians ou a narração da Renata”, disse o homem.

Renata não deixou o comentário passar e além de corrigir o equívoco, também expôs a frequente falta de verificação dos críticos. “Deve ter sido o time, até porque não narrei esse jogo. Me esquece”, rebateu.