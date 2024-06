Morte de jovem influencer goiano em acidente de carro gera comoção nas redes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A precoce partida do influenciador Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, que morreu durante um acidente de trânsito na GO-080, em Goiânia, comoveu internautas, familiares e amigos. A fatalidade aconteceu na madrugada deste sábado (22), após o jovem sair de uma festa.

Em uma foto publicada no Feed do Instagram do rapaz, comentários lamentando o ocorrido tomaram conta da postagem. Um deles foi feito pelo comediante Jacques Vanier.

“Que Deus te receba, meu amigo”, escreveu.

Num post comovente publicado nos stories, o primo da vítima, Junior, também expressou pesar pelo acidente, que tirou a vida do parente.

“Não consigo acreditar na sua perda, meu primo. Doi muito. Não dá mesmo”, afirmou.

Já em uma publicação divulgada no perfil, uma amiga do rapaz, chamada Renata Barreto, demonstrou as “sinceras condolências” à família e demais familiares no momento difícil.

“Sem palavras, sem reação e sem chão. 22 anos de idade, você tinha uma força de vontade, um amor pela família! Você tinha sonhos que não vão ser realizados. Poxa! Amigo você foi tão prematuro! Você era grande, você era sonhador, era humilde! Você pode ter certeza que deixou todos nós sem chão!”, disse.

Quem também se manifestou sobre o ocorrido foi Luiz Ricardo, amigo da vítima, e que, na postagem, se mostrou surpreendido com a confirmação do óbito.

“Bem que podia ser mentira, mas não é. Descanse em paz, irmão! Obrigada pela nossa amizade!”, expressou.

Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o automóvel em que o rapaz estava teria saído da pista, por motivos desconhecidos, e capotado.

A vítima ficou presa nas ferragens do veículo e teve o óbito confirmado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda no local.

Lucas era estudante de medicina veterinária e estava prestes a finalizar a graduação. Nas redes, ele tinha mais de 450 mil seguidores e compartilhava vídeos de humor.

Fonte: Portal 6