Inter vence com gol ‘esquisito’ e mantém Grêmio no Z4 do Brasileirão

O Inter derrotou o Grêmio por 1 a 0 no Grenal 442 neste sábado (22), válido pela 11ª rodada do Brasileirão, no Couto Pereira, em Curitiba. O gol do jogo foi contra, marcado por Gustavo Martins, após uma jogada toda estranha.

Com o resultado, o Grêmio permanece na zona de rebaixamento e é o vice lanterna do Brasileirão, com seis pontos, mas com um jogo a menos que os outros times do Z4. O tricolor agora viaja para enfrentar o Atlético Goianiense na quarta-feira (26).

A vitória faz o Inter subir para a sexta posição na tabela, com 17 pontos. O próximo compromisso do Colorado é diante do Atlético-MG, e o jogo será disputado no Heriberto Hülse, estádio do Criciúma.

As duas equipes se uniram antes do jogo começar para uma homenagem ao estado do Rio Grande do Sul. Misturados, os atletas de Grêmio e Inter exibiram uma faixa com a mensagem “Jogando junto pela reconstrução do RS”.

Como foi o jogo

O duelo começou com cara de Grenal: truncado. As duas equipes disputavam a bola e cada espaço no campo, mas sem grandes chances de gol.

O primeiro tempo foi bastante burocrático e sem efetividade ofensiva. Os dois times erraram muitos passes e não conseguiam construir jogadas de ataque na primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo seguiu na mesma toada da dificuldade dos dois times para criar chances de gol, mas aumentou em combatividade. Festival de faltas e cartões distribuídos.

O Internacional abriu o placar, com gol contra de Gustavo Martins aos 26 minutos da segunda etapa. Alan Patrick fez a jogada pela direita e bateu rasteiro para a área. A bola subiu após defesa de Marchesín com o pé, Vitão subiu para fazer o gol, e, após desvio, a bola entrou.

Depois do gol do Inter, o Grêmio tentou pressionar pelo empate, mas esbarrava nos erros de passe no ataque e na defesa fechada do Colorado.