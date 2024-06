Incêndio destrói casa em Cruzeiro do Sul; bombeiros resgatam animais de estimação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um incêndio de grandes proporções consumiu uma residência em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, neste sábado (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 7000 litros de água foram necessárias para apagar as chamas, que não deixou vítimas.

O incêndio aconteceu na Rua do Remanso, no bairro do Remanso, nesta manhã. O Corpo de Bombeiros teve um tempo de resposta impressionante de aproximadamente 3 minutos e 30 segundos, mas ao chegar ao local, a maior parte da casa já estava envolta pelas chamas.

Os militares inciaram o combate e evitaram maiores danos, não houve vítimas humanas. Os bombeiros conseguiram resgatar um cachorro e um peixe de estimação que estavam na casa.

A operação contou com a mobilização dos dois caminhões de combate a incêndio e uma guarnição de Salvamento, totalizando 9 militares. A ação rápida e eficiente dos bombeiros foi crucial para evitar uma tragédia maior e preservar a segurança das demais casas na vizinhança.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.