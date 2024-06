Homem leva choque de alta tensão e fica desmaiado em telhado de comércio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem identificado com Francisco Antônio Cavalcante de Araújo, de 27 anos, ficou desacordado em cima do telhado de um comércio na manhã deste sábado (22), em Rio Branco, depois um choque elétrico. De acordo com as informações, o acidente aconteceu em um comércio na rua Jarbas Passarinho, Conjunto Uricuri, na região do Apolônio Sales.

Francisco Antônio tentava consertar uma placa de identificação de um açougue, quando ao subiu no telhado, passou por baixo de uma barra de ferro que tinha contato com um fio de alta tensão. A descarga elétrica o arremessou contra uma parede do comércio, deixando-o inconsciente.

Anúncios

Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico (04) chegou ao local e, ao constatar que Francisco ainda estava inconsciente no telhado, solicitou apoio da ambulância avançada (01) e do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate.

Após ser resgatado e colocado na ambulância, Francisco foi estabilizado e encaminhado ao Pronto Socorro com queimaduras de primeiro e segundo grau, mas lúcido e orientado.