Entenda a treta entre Nego do Borel e filho de Otávio Mesquita; vídeo

Nego do Borel se envolveu em uma briga com Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, na noite de sexta-feira (21). O momento repercutiu nas redes sociais.

Entenda como foi

A intriga entre eles começou nas redes sociais. Luiz Otávio compartilhou um vídeo desafiando Neto para uma luta, dizendo que ele só “bate em mulher”.

Luiz, que é influenciador digital, foi atrás de Nego em um bar. O cantor estava acompanhado dos amigos, foi abordado pelo rapaz.

Nego começou a gravar a interação entre eles, e Luiz perguntou se ele queria “show” ao registrar a cena. O cantor pediu para que eles fossem para fora do restaurante, e foi neste momento que começaram a se encarar.

Eles começaram a trocar ofensas na frente do restaurante. Nego disse que não queria dar mídia para Luiz e fez um comentário sobre o pai do influenciador. Foi justamente neste momento que ele resolveu lhe dar um tapa.

Depois do tapa, seguranças afastaram os dois. Nego compartilhou o video da briga em seu perfil no Instagram. “Você está ferrado, seu m*rda. Eu vou te denunciar e te jogar um processo que você vai vender sua casa para me pagar, seu covarde. Luiz, você é um covarde, se prepare”.

De acordo com o funkeiro, Luiz quer uma briga com ele no Fight Music Show. Nego disse que ele está lhe provocando desde que ele perdeu um combate contra MC Gui. “Já liguei para o meu advogado, ele já me orientou a ir a delegacia e estou indo”.

Luiz, por outro lado, acusa Nego de ter feito comentários negativos sobre sua namorada nas redes sociais. “A partir do momento que você envolveu qualquer pessoa da minha família, você está mexendo com a minha honra. O recado tá dado”.