Em Porto Walter, seca antecipada do Rio Juruá é alarmante: Barcos encalham e pessoas fazem travessia do rio a pé

O Rio Juruá em Porto Walter, no interior do Acre, entrou em estado de seca crítico antes do previsto. Tratores e pedestres já atravessam o rio pelo meio, sem necessidade de embarcações ou pontes. Neste sábado (22), o manancial mede 1,36cm.

Vídeos que o ac24horas teve acesso mostram homens tendo que desembarcar para empurrar barcos encalhados, batelões sendo puxado por outros, praias no meio do leito, pessoas atravessando o rio a pé, e tratores cruzando o manancial (veja o vídeo no fim da matéria).

Guarsonio Melo, vice-prefeito de Porto Walter, disse que a situação é preocupante. “Nessa época do ano o normal é termos um nível muito mais elevado. Encontramos barcos encalhados, ou gastando até 4 dias de Cruzeiro do Sul até Porto Walter, e a preocupação maior é que historicamente os meses que mais baixam água é em agosto e setembro. Nunca vimos o rio secar tanto e a tendência é termos uma seca histórica”, afirmou.

O secretário de educação do município, Ericson Araújo da Costa, disse que a seca pode atrapalhar o acesso dos alunos à educação. “Temos fornecedores de merenda escolar e de outros recursos que dependem do rio, mas este rio vai secar mais ainda. Quando for agosto, setembro, as crianças não conseguem usar mais embarcação pra chegar nas escolas, vão por caminhos dentro da mata, acompanhadas por adultos. Nossa preocupação é essa situação ser antecipada e mais duradoura”, explicou.

Veja o vídeo: