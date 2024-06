Davi Brito, do ‘BBB24’, cobra até R$ 18 mil para alugar casa de temporada; confira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito, campeão do “BBB24“, está aproveitando o prêmio do programa para investir no mercado imobiliário, focando especialmente em charmosas propriedades no litoral baiano, seu estado. Com isso, um dos objetivos dele é gerar renda com aluguel por temporada.

Entre os imóveis, um destaque é uma casa localizada em Barra do Jacuípe, no Condomínio Parque das Árvores, disponível para locação por valores que variam conforme a época do ano. Segundo informações divulgadas no Instagram da corretora responsável, Larissa Costa, a propriedade em questão pode acomodar 15 pessoas confortavelmente em uma área que conta com quatro quartos, sendo duas suítes, além de dois banheiros sociais.

O valor do aluguel para fins de semana foi divulgado por R$ 3 mil. Já para o Réveillon, a diária pode chegar até R$ 18 mil. Contudo, a corretora anunciou um desconto especial para os primeiros locatários, reduzindo a diária para R$ 2,5 mil para as 10 primeiras reservas. Em todos os casos é exigido caução de R$ 500.

Além do valor do aluguel, hóspedes também devem arcar com o pagamento de água e luz, mais uma taxa de limpeza de R$ 170.

No Instagram, Larissa compartilhou um tour detalhado pelo imóvel, que se destaca por espaços amplos, design moderno e proximidade com as belas praias da Bahia; confira: