Criciúma decide no fim, vence e impede liderança do Botafogo no Brasileiro

Neste sábado (22), a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi aberta com um grande confronto no Estádio Heriberto Hulse, em que o Criciúma surpreendeu e venceu o Botafogo por 2 a 1, impediu a liderança do adversário e conquistou sua primeira vitória em casa na competição.

No primeiro tempo, o Tigre abriu o placar aos 9 minutos com gol marcado por Barreto, de cabeça. Mas na segunda etapa, também aos 9, em outra cabeçada, foi a vez de Lucas Halter marcar para o Glorioso. Na reta final, Arthur Caíke marcou o gol da vitória dos catarinenses aos 38 do segundo tempo.

Com o resultado, na classificação, o Criciúma vai a 12 pontos, provisoriamente no 13º lugar, ainda que com dois jogos a menos, enquanto o Botafogo, por sua vez, fica nos 20 pontos, por enquanto na 3ª posição, e podendo cair pela tabela ao longo da rodada.

Na próxima rodada, no meio de semana, na quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Criciúma, por sua vez, viaja para jogar na quinta-feira (27), às 20h, diante do São Paulo, no MorumBIS.

Como foi o jogo

Mesmo com a partida na casa dos catarinenses, o time comandado por Artur Jorge assumiu nos minutos iniciais uma postura de tomar mais iniciativas com a posse de bola, enquanto a equipe de Cláudio Tencati optou por esperar mais o adversário em um primeiro momento. Mas logo a situação se inverteu.

Com poucos minutos, o Criciúma foi objetivo no que queria, e aos 9 minutos, deu um golpe forte aos cariocas se colocando na frente do marcador, na primeira jogada de real perigo da partida, com Ronald cruzando a bola na cabeça de Barreto para abrir o placar para o time carvoeiro.

O gol animou o Tigre, que passou a querer mais com o jogo e a criar chances, mas a princípio não resultou em mudanças no estilo de jogo do time carioca, que procurava trabalhar mais a bola de forma pausada e paciente, enquanto os carvoeiros tentavam jogadas com um pouco mais de velocidade, e efetividade, como até chegaram a ter no gol de Matheusinho, que foi anulado por falta na jogada.

A situação fez com que basicamente o técnico português Artur Jorge mudasse a equipe alvinegra no intervalo com três substituições. E uma delas, logo deu resultado, mas curiosamente, a menos ofensiva: em um escanteio cobrado por Óscar Romero, Lucas Halter testou firme pra empatar o jogo.

A partir do tento de empate alvinegro, os cariocas tentaram chamar os catarinenses para o seu campo, mas, embora o Criciúma ameaçasse pouco o gol defendido por John, o Botafogo não conseguia sair da sua defesa e criar mais, com um sistema de Cláudio Tencati que impedia jogadas em campo aberto dos atacantes do Glorioso.

Em um jogo de poucos espaços, era de se esperar poucas chances concretas na segunda etapa. Bastava ser efetivo, feito que o Criciúma conseguiu em sua melhor chance, aos 38, quando Arthur Caíke recebeu cara a cara com o goleiro e não desperdiçou para colocar o Tigre na frente. E o que o Bota não conseguiu aos 41, em cabeçada de Eduardo que foi por cima do gol, e que explica a vitória carvoeira.