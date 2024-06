BR-364: DNIT conclui intervenção na ponte de Tarauacá e tráfego de veículos é liberado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A BR-364, que ficaria fechada durante o final de semana no período noturno já foi liberada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT, na ponte do Rio Tarauacá. A rodovia ficou fechada para o tráfego de veículos das 22 horas de sexta-feira até às 5 horas da manhã deste sábado, para obras. A operação seria repetida no sábado e domingo, mas o serviço já foi concluído.

A intervenção foi para a retirada de uma laje de transição, de cerca de 20 toneladas e seguir com a instalação de pilares e estruturas, escavação das estacas e fundação da obra de prolongamento de 70 metros na cabeceira da ponte.

Anúncios

O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo,destacou a eficiência da operação e a colaboração da população local. “Terminamos em apenas um dia e já liberamos o tráfego na ponte neste sábado e domingo. A população da região, especialmente os motoristas, compreendeu a necessidade do fechamento temporário e não houve nenhuma manifestação de insatisfação no local,” afirmou Araújo.

Após esta etapa, a equipe iniciará as armações da mesa de estrutura e da superestrutura da ponte. A expectativa é que 90% da obra esteja adiantada até o final de dezembro. A intervenção é para aumentar o vão da ponte em 70 metros, proporcionando mais segurança e estabilidade, prevenindo erosões na cabeceira e garantindo a estabilidade da ponte frente ao novo comportamento do rio Tarauacá.