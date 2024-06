Zequinha inaugura Centro Administrativo da prefeitura na Vila Santa Luzia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Cruzeiro do Sul tem agora um Centro Administrativo na Vila Santa Luzia, na BR-364,que teve investimento de mais de R$ 400 mil. O prefeito Zequinha Lima inaugurou o novo espaço nesta quinta-feira,20, junto com os moradores, o deputado estadual Nicolau Junior, vereadores, secretários e lideranças.

O local passa a ter atendimento ao público para atender as demandas da comunidade. Após o horário de expediente, no espaço também vai funcionar uma escola de informática.

Ramiro dos Santos Oliveira, morador da vila, relata que o Centro Administrativo é de grande importância para a comunidade.

“Fico muito feliz em receber o prefeito Zequinha Lima. Quando cheguei aqui era só lama, e agora andamos no asfalto e cada vez mais estão chegando benefícios para a nossa comunidade, como esse centro que vai beneficiar também os jovens. Para solicitar coisas da prefeitura, não precisaremos ir até a cidade. Tem ainda mercado que vai ser construído”, frisou Ramiro.

O deputado estadual Nicolau Júnior enfatizou que o Centro Administrativo é, na prática, a gestão municipal mais próxima da população.

“É maravilhoso ver a prefeitura cada vez mais próxima da população. Temos agora um laboratório para atender quase 30 mil pessoas, uma escola de informática para a juventude e o gabinete do prefeito disponível aqui. É um avanço extraordinário na gestão do prefeito Zequinha”, pontou o parlamentar.

Zequinha Lima enfatizou que o espaço foi uma promessa de campanha concretizada e pontuou todas as obras e ações estão sendo realizadas na região do Santa Luzia.

“Aqui é mais do que um prédio, é a referência da prefeitura no Santa Luzia, que prometemos na campanha e um pedido das lideranças daqui. Além dos serviços administrativos, teremos uma escola de informática com oito máquinas, aguardando apenas a instalação da internet. Aqui reformamos e ampliamos postos de saúde, instalamos um laboratório de análise clínica, aumentamos o atendimento médico para quatro vezes por semana e contratamos mais dentistas. Também investimos em educação, esporte e infraestrutura, com a construção de arquibancadas, melhorias no gramado e competições esportivas. Implementamos sistemas de água alternativa e estamos construindo o mercado público municipal e o mercado do agricultor. Já entregamos mais de 40 tobatas e mais de 500 equipamentos para fortalecer a agricultura familiar. São muitos investimentos que melhoram a vida da população”, elencou Zequinha.