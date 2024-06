Rio Acre atinge 1,88 metro com tendência de baixar ainda mais na capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Rio Acre continua a baixar e atingiu a marca de 1,88 metro nesta sexta-feira, 21, na capital. Após dois dias consecutivos de estabilização, a queda do nível do rio foi apontada em dados da Defesa Civil.

O tenente-coronel Cláudio Falcão explicou que, apesar de 26 dias sem chuvas, a estabilidade do manancial ocorreu devido às precipitações no Riozinho do Rôla. No entanto, nas últimas 24 horas, o Riozinho já baixou 6 centímetros, o que torna o cenário preocupante em Rio Branco. Falcão ressaltou que a tendência é de que o nível continue diminuindo.

Mesmo com chuvas isoladas nos primeiros dias, o Rio Acre não deverá apresentar melhoras significativas. A situação permanece desafiadora, e a estabilidade se deve principalmente às chuvas no Riozinho do Rôla, explicou Falcão