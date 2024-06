Regis Tadeu esculacha nova música de Juliette: “Um verdadeiro esterco musical!”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os seguidores fervorosos do canal do jornalista Regis Tadeu no YouTube tiveram a chance de testemunhar um verdadeiro furacão de críticas direcionadas à nova música da ex-BBB Juliette, “Vem Galopar”, em seu último programa, exibido nesta sexta-feira (21).

“Perdi alguns minutos da minha vida ouvindo mais uma das porcarias gravadas por essa mulher sem talento e fiquei chocado com tamanha porcaria. Pior ainda é ver pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, um verdadeiro esterco musical!”, disparou o jornalista.

“O que mais me choca é que essa música é uma versão criminosa da música ‘Pagode Russo’ do nosso lendário e saudoso Luiz Gonzaga, que nessas horas deve estar se revirando no caixão para não chutar todos os envolvidos nessa produção pavorosa”, acrescentou Regis Tadeu.

Com seis anos de existência, o canal de Regis Tadeu acumula mais de 720 mil inscritos, ansiosos por suas opiniões acaloradas.